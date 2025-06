Blade | L’ultimo aggiornamento del film Marvel con Mahershala Ali porta cattive notizie per i fan

Il tanto atteso film Blade con Mahershala Ali sembra attraversare un momento di incertezza. Nonostante l’entusiasmo dei fan, le ultime dichiarazioni dell’attore durante la première di Jurassic World Rebirth non sono affatto rassicuranti. Con un semplice “Chiamate la Marvel” e un “Sono pronto”, Ali lascia intendere che il progetto potrebbe essere in stallo o addirittura a rischio. La domanda ora è: quale sarà il destino di questo attesissimo capitolo Marvel?

Il film Blade dell’ MCU, con Mahershala Ali nel ruolo del protagonista, ha affrontato numerosi ostacoli durante la sua fase di sviluppo. I recenti commenti di Ali riguardo al progetto non sembrano particolarmente incoraggianti. Durante un’intervista con Variety alla première di Jurassic World Rebirth, Ali ha risposto a una domanda sullo stato del film Blade con un laconico “Chiamate la Marvel”, aggiungendo poi un “Sono pronto. Fategli sapere che sono pronto”. Sebbene queste parole dimostrino l’impegno di Ali nel ruolo, suggeriscono anche che il progetto Blade non sia attualmente una priorità per i Marvel Studios. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Blade: L’ultimo aggiornamento del film Marvel con Mahershala Ali porta cattive notizie per i fan

In questa notizia si parla di: blade - film - marvel - mahershala

Blade di Mahershala Ali: novità entusiasmanti per il film MCU dopo 8 mesi - Dopo otto mesi di attese e speculazioni, il film Blade nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sembra finalmente prendere forma, regalando nuove speranze agli appassionati.

Non ci stavo nemmeno pensando, ma poi ho chiesto al mio agente di chiamare la Marvel e dire: ‘Avete bisogno di aiuto? ’” ha raccontato David Goyer. Lo sceneggiatore dei film originali di Blade aveva valutato di dare una mano alla Marvel per riportare in vita Vai su Facebook

Blade, Mahershala Ali rompe il silenzio sul film Marvel: ha ancora voglia di MCU?; Blade reboot – Produzione a rischio abbandono; Mahershala Ali is still down to film Blade: “Call Marvel, I’m ready”.

Blade, Mahershala Ali rompe il silenzio sul film Marvel: ha ancora voglia di MCU? - Sentite che cosa ha detto l'attore due volte Premio Oscar a proposito dell'attesissimo - Riporta cinema.everyeye.it

Mahershala Ali vuole ancora realizzare Blade: “Chiamate la Marvel, fategli sapere che sono pronto” - L'attore Mahershala Ali si dice ancora disponibile ad assumere il ruolo del vampiro Blade nell'atteso reboot del MCU. Secondo cinefilos.it