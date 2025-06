Piano di Protezione Civile 128 mila euro per i comuni di Benevento e Torrecuso

Un importante passo avanti per la sicurezza dei nostri territori: con 128 mila euro stanziati dalla Regione Campania, Benevento e Torrecuso potranno aggiornare i loro piani di protezione civile, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze. Il consigliere Barbieri annuncia il via libera ufficiale, un investimento fondamentale per garantire tranquillità e pronto intervento. La tutela delle comunità è una priorità, e ora si apre una nuova fase di preparazione e sicurezza...

Il consigliere delegato alla Protezione civile Italo Barbieri rende noto che con Decreto Dirigenziale n. 370 del della Giunta Regionale della Campania è stata approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti ammissibili e i relativi importi concedibili per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale. Dalla suddetta graduatoria il Comune di Benevento, in forma associata con il Comune di Torrecuso, risulta assegnatario di un importo di 128mila euro. Nel decreto viene specificato che gli impegni tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari delle risorse discenderanno dalla sottoscrizione della Convenzione che sarà approvata contestualmente al decreto di ammissione a finanziamento.

