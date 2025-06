Non autosufficienza sono 37 i milioni di euro per Piacenza

A Piacenza, 37 milioni di euro sono stati destinati alla non autosufficienza, un passo importante nel sostegno alle persone più vulnerabili. Con uno stanziamento totale di 565 milioni di euro per il 2025, rispetto ai 480 milioni del 2024, si punta a potenziare servizi sociosanitari e aumentare i posti nelle residenze per anziani. Un intervento concreto che promette di migliorare la qualità della vita degli over 65.

Stanziamento da 565 milioni di euro per il 2025 sul fondo regionale per la non autosufficienza (480 milioni nel 2024). Un incremento di risorse da utilizzare per l'adeguamento delle tariffe dei servizi sociosanitari accreditati nonché per aumentare i posti nelle case di residenza per gli anziani.

