Una giovane scrittrice del Kennedy tra i finalisti del Premio Chiara Giovani

Un'evoluzione di amicizia, sogni e passioni si svela tra le pagine di una storia intensa e autentica. La giovane scrittrice del Kennedy, finalista al Premio Chiara Giovani, ci guida in un viaggio emozionante tra infanzia e crescita, dove i ricordi condivisi diventano un patrimonio prezioso da custodire per sempre. Con questa narrazione coinvolgente, ci ricorda che i legami più profondi nascono nei momenti più semplici, e che ogni addio è solo il preludio a nuove avventure.

"Un gruppo di quattro ragazzi si ritrova ogni pomeriggio d'estate in un angolo nascosto dietro la stazione, condividendo libri, sogni e silenzi. Tra letture, scritti collettivi e piccoli riti, nasce un legame profondo che resiste al tempo. Quando Leo parte, seppelliscono un libro scritto insieme.

