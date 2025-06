Assegno unico arretrati a rischio | a cosa fare attenzione e la data da segnare

Famiglie, attenzione: il 30 giugno è la data da segnare in rosso sul calendario se desiderate ricevere gli arretrati dell'assegno unico. Questa scadenza rappresenta il termine ultimo per presentare la Dichiarazione sostitutiva unica all’Inps, un passaggio fondamentale per assicurarsi le somme che vi spettano, evitando così di perdere importanti somme di denaro. Non lasciatevelo sfuggire: agite in tempo e garantite il vostro diritto!

