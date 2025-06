Douglas Luiz Juventus il brasiliano può salutare per questa cifra! Sullo sfondo può scatenarsi anche una mini asta | le ultime

Il mercato della Juventus si anima con la possibile cessione di Douglas Luiz, il talentuoso centrocampista brasiliano. Con una cifra che potrebbe far scatenare anche una mini asta, il suo futuro si tinge di incertezza. Secondo Tuttosport, il suo addio potrebbe essere imminente, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e una domanda: quale sarĂ il suo destino? Resta da scoprire se questa operazione porterĂ nuovi colpi di scena nel calciomercato juventino.

Douglas Luiz Juventus, il brasiliano può salutare per questa cifra! Sullo sfondo può scatenarsi anche una mini asta: le ultimissime sul suo futuro. Il futuro di Douglas Luiz potrebbe essere davvero lontano dalla Juventus. La conferma arriva direttamente sulle colonne di Tuttosport, che fa il punto su quello che potrebbe essere il destino dell’ex Aston Villa. Il centrocampista brasiliano potrebbe salutare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, sebbene il mercato Juventus si auguri di scatenare una mini asta specialmente nel caso in cui le big britanniche dovessero entrare in corsa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, il brasiliano può salutare per questa cifra! Sullo sfondo può scatenarsi anche una mini asta: le ultime

