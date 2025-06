In Friuli il primo impianto europeo che ricicla il sale del San Daniele

In Friuli, un innovativo passo avanti verso la sostenibilità: il primo impianto europeo dedicato al riciclo del sale del San Daniele è stato inaugurato a Trasaghis. Questa struttura all'avanguardia rappresenta un modello di eccellenza, trasformando gli scarti salini del Prosciutto di San Daniele Dop in risorse preziose. Un’iniziativa che non solo tutela l’ambiente, ma rafforza l’impegno del territorio nella creazione di un futuro più sostenibile e responsabile.

Il Prosciutto di San Daniele Dop pioniere della sostenibilità. È stato inaugurato a Trasaghis, un impianto all'avanguardia, unico nel suo genere a livello europeo, interamente dedicato al recupero e alla valorizzazione degli scarti salini derivanti dalla produzione del prosciutto. Un'iniziativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - In Friuli il primo impianto europeo che ricicla il sale del San Daniele

In questa notizia si parla di: impianto - europeo - daniele - friuli

Udine capitale del calcio europeo: la Supercoppa UEFA 2025 accende i riflettori sul Friuli-Venezia Giulia - Udine si prepara a vivere una notte storica: il 13 agosto 2025, lo stadio Bluenergy ospiterà la Supercoppa UEFA, consacrando la città come capitale del calcio europeo.

Il 14 ottobre la #Nazionale torna a Udine, un anno dopo Azzurri di nuovo di scena al ‘Friuli’ contro Israele ? tinyurl.com/4tc43jfe #Azzurri #VivoAzzurro Vai su Facebook

In Friuli il primo impianto europeo che ricicla il sale del San Daniele; Prosciutto di San Daniele, nasce il 1° impianto europeo per il recupero del sale; Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP inaugura il nuovo impianto per il riciclo e la valorizzazione del sale esausto.

E un impianto unico in Europa ricicla gli scarti della lavorazione del prosciutto San Daniele - La struttura, inaugurata a Trasaghis, in provincia di Udine, permette di eliminare l’impatto ambientale di sale esausto e salamoia. Secondo repubblica.it

Sale e salamoia del prosciutto riciclati con nuovo impianto - Un impianto per il riciclo e la valorizzazione del sale esausto derivante dalla produzione del Prosciutto di San Daniele DOP in ossequio all' economia circolare e a favore della sostenibilità. Riporta msn.com