Inchiesta voto di scambio nel Barese la Procura chiede l' archiviazione per gli elettori pagati

Un'inchiesta scottante sul voto di scambio nel Barese ha portato, ad aprile 2024, all'arresto di figure di rilievo come il sindaco di Triggiano e il leader del partito 'Sud al Centro'. Ora, la Procura di Bari chiede l'archiviazione per 51 elettori pagati, sollevando importanti interrogativi sulla trasparenza e l'etica nello scenario politico locale. La vicenda si avvia a un nuovo capitolo, lasciando aperti molti dubbi e riflessioni.

L'inchiesta, aperta ad aprile 2024, portò ai domiciliari l'allora sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e l'allora leader del partito 'Sud al Centro' Sandrino Cataldo, marito dell'ex assessora regionale pugliese, Anita Maurodinoia. La Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione per le 51. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Inchiesta voto di scambio nel Barese, la Procura chiede l'archiviazione per gli elettori pagati

