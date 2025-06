Tye Sheridan Ciclope MCU parla delle voci sugli X-Men all’interno dell’ MCU!

Il mondo del Marvel Cinematic Universe sta per rivoluzionarsi, con i rumors sugli X-Men che alimentano l’entusiasmo tra i fan. Tye Sheridan, attore noto per aver interpretato Ciclope, ha recentemente parlato delle voci circolate riguardo al suo possibile ruolo nell’universo condiviso. Tra aspettative e speculazioni, il futuro dei mutanti nel MCU si fa sempre più intrigante. Ma cosa ci riserverà davvero questa nuova era?

Il Marvel Cinematic Universe ha avuto un percorso unico, inizialmente limitato nell’uso di personaggi iconici come Spider-Man, i Fantastici Quattro e gli X-Men. Mentre Spider-Man è stato reintegrato tempestivamente, l’attesa per l’arrivo delle proprietà Fox nel MCU è stata più lunga. Ora, con The Fantastic Four First Steps previsto per luglio 2025 e gli X-Men pronti a un ruolo chiave in Avengers: Doomsday, il panorama sta per cambiare radicalmente. Il reboot degli X-Men: Cosa sappiamo e cosa ci aspetta. Nonostante la potenziale reintroduzione di personaggi amati come Nightcrawler (Alan Cumming) e Mystique (Rebecca Romijn) in Doomsday, il vero fulcro dell’attenzione è il reboot degli X-Men. 🔗 Leggi su Nerdpool.it