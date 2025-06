Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 10 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato all'aggiornamento sulla viabilità. Oggi, 24 giugno 2025 alle ore 10:25, segnaliamo alcuni disagi sulla A1 Milano-Napoli, con incidenti tra il nodo A1-A24 Roma-Teramo e sulla via Nettunense. Restate con noi per aggiornamenti puntuali e consigli utili per la vostra mobilità quotidiana.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla A1 milano-napoli risolto l'incidente avvenuto in precedenza Q di smaltimento tra il nodo A1 A24 roma-teramo il bivio con la A1 diramazione Roma Sud in direzione di Napoli sulla via Nettunense un altro incidente all'altezza di via del Genio Civile In entrambi i sensi di marcia un altro incidente segnalato su via Cristoforo Colombo che crea code tra via di Acilia e malafede Verso il raccordo anulare andiamo sul Raccordo Anulare in interna code qui per traffico tra Casilina e la Roma Fiumicino Più avanti si rallenta all'altezza di Aurelia e file tra Cassia Veientana e la Salaria e tra Settebagni Tiburtina in esterna invece si sta in fila tra salari Aurelia è più avanti all'altezza della via del mare con Coda a tratti tra Ardeatine Tuscolana e Prenestina Tiburtina bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

