Scuole aperte d’estate | pioggia di proteste tra caldo precari e scuole fatiscenti

Scuole aperte d’estate, un tema caldo che sta infiammando il dibattito pubblico. Con oltre 1800 commenti polemici, insegnanti e famiglie si rendono protagonisti di una battaglia per condizioni più dignitose in un sistema scolastico fallace. Tra caldo insopportabile, edifici fatiscenti e stipendi stagnanti, emerge una frattura tra esigenze sociali e investimenti. La questione rischia di diventare un vero e proprio caso italiano.

L’ipotesi di tenere le scuole aperte a giugno e luglio ha scatenato oltre 1800 commenti polemici. Insegnanti e famiglie denunciano condizioni insostenibili: edifici senza climatizzazione, stipendi fermi e precarietà diffusa. Un confronto acceso che mostra una frattura profonda nel sistema educativo, tra esigenze sociali e mancanza di investimenti strutturali Caldo insopportabile e scuole inadatte L’idea . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Valditara finanzia le scuole con altri 150 milioni per tenerle aperte d'estate - Il Ministero dell'Istruzione destinano altri 150 milioni di euro al "Piano Estate", sostenendo le scuole nell'apertura durante l'estate con attività educative e ricreative.

