Alessandro Vella morto in mare davanti al figlio di 10 anni l?addio a Capodarco La Comunità | I bambini erano il tuo mondo

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Capodarco, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. Alessandro Vella, figura stimata e dedicata, ha perso la vita in mare davanti al suo bambino di dieci anni, un dolore profondo che si farà sentire per sempre. Questa sera alle 18 si terrà la cerimonia di addio, un momento di commozione e ricordo per un uomo che aveva il cuore grande e i bambini nel suo mondo.

FERMO Si terrà questa sera (alle 18) la cerimonia di addio per Alessandro Vella, il coordinatore della Rete famiglie affidatarie morto venerdì scorso a Porto San Giorgio, a causa di un. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Alessandro Vella morto in mare davanti al figlio di 10 anni, l?addio a Capodarco. La Comunità: «I bambini erano il tuo mondo»

Addio ad Alessandro Vella, il mondo del sociale in lutto - Come ha raccontato don Vinicio Albanesi, parlando di Vella, che aveva lavorato, in passato, presso la comunità di Capodarco: «Alessandro, era prima di tutto un educatore. cronachefermane.it scrive