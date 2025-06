La Rai darà più soldi a Sanremo per il Festival a danno delle case discografiche? Ci tireremo indietro | l’associazione di categoria FIMI sul piede di guerra

La Rai si appresta a organizzare il Festival di Sanremo per i prossimi tre anni, con decisioni che stanno facendo discutere. Tra investimenti significativi e tensioni con le case discografiche, il dibattito si accende: la FIMI minaccia di ritirarsi, mentre il Comune di Sanremo valuta con attenzione le proposte. L’asta aperta apre nuovi scenari per uno degli eventi più amati d’Italia, promettendo di sconvolgere gli equilibri del panorama musicale.

Dunque in questi giorni la Rai si avvicina a grandi passi all'organizzazione del Festival di Sanremo per il prossimo triennio. Del resto il tempo stringe anche in vista della presentazione dei Palinsesti, previsti a Napoli il 27 giugno. La commissione di valutazione del Comune di Sanremo ha aperto in seduta pubblica la busta contenente la domanda di partecipazione alla gara per l'assegnazione della kermesse canora ritenendola ammissibile. Misura predisposta dopo la sentenza del Tar Liguria dello scorso dicembre, presentata dall'azienda del servizio pubblico per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni).