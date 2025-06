Luis Henrique racconta | Con Chivu parliamo molto mi chiede quella cosa Ecco che consiglio mi ha dato De Zerbi che sfida con Dumfries!

Nelle prime settimane con l’Inter, Luis Henrique svela i retroscena del suo percorso nerazzurro, condividendo consigli preziosi e incontri con Chivu. Tra le sfide con Dumfries e il supporto di De Zerbi, il giovane brasiliano si apre sul suo adattamento e sulle aspettative. Alla vigilia del match contro il River Plate, scopriamo il suo entusiasmo e le ambizioni, che promettono di rendere questa avventura indimenticabile.

L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, racconta come stanno andando le prime settimane in nerazzurro alla vigilia del match col River Plate. Intervistato dal Corriere della Sera alla vigilia del match contro il River Plate al Mondiale per Club, Luis Henrique racconta come stanno andando le sue prime settimane all’ Inter. IO FIGLIO DI RONALDO? – « Sì, mio papà si chiama come il Fenomeno. È stato un buon giocatore a livello locale e mi ha fatto sempre respirare il calcio: sono cresciuto nella sua scuola, è stato mio maestro e allenatore dai 3 ai 14 anni. Un privilegio per me ». CON I MIEI DRIBBLING HO L’ALLEGRIA NELLE GAMBE, C’È SEMPRE? – « C’è sempre e deve continuare a esistere: è un dono con cui sono nato. 🔗 Leggi su Internews24.com