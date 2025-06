Moltrasio non ce l’ha fatta il sub colto da malore dopo l’immersione | Angelo Colombo è morto all’ospedale

Tragedia sul lago di Como: Angelo Colombo, sub esperto di 60 anni, perde la vita dopo un’immersione a Moltrasio. Colto da un grave malore poco dopo aver riemerso, i soccorsi sono stati immediati ma purtroppo inutili. La comunità piange questa perdita improvvisa, che scuote gli amanti del mare e ricorda l’importanza della massima attenzione in acqua. La sua scomparsa ci lascia un vuoto profondo e il ricordo di un appassionato sub che amava sfidare le acque.

È morto all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, Angelo Colombo di Como, il sub di 60 anni colto da un grave malore domenica mattina a Moltrasio, poco dopo essere riemerso da un'immersione nelle acque del lago di Como. L'allarme era scattato intorno alle 9.30 di domenica 22 giugno.

Sub colto da un malore dopo immersione a Moltrasio: lotta tra la vita e la morte - drammatico intervento, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. La sua vita è ora appesa a un filo, mentre le autorità indagano sulle cause di questo incidente che ha scosso la tranquilla comunità di Moltrasio.

Moltrasio, il malore del sub dopo l’immersione nel lago: ore di apprensione per lui, portato dall’elicottero al Sant’Anna - Rianimato sul posto dal personale 118 Areu, è tuttora in condizioni critiche. Lo riporta ciaocomo.it

Malore dopo l’immersione. Soccorso in spiaggia, è grave - Secondo quanto si è appreso, il sub avrebbe accusato un malore, non è ben chiaro se risalendo o una volta risalito da una profondità di 40 metri. Da laprovinciadicomo.it