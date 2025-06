L' orsetta Nina trasferita con lo scopo di essere rimessa in libertà dopo aver superato lo svezzamento VIDEO

L'orsetta Nina, simbolo di rinascita e speranza, ha recentemente lasciato il suo rifugio per intraprendere un nuovo capitolo. Trasferita dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Nina sta crescendo con l’obiettivo di tornare libera, nel cuore delle sue montagne. La sua storia ci ricorda l'importanza di proteggere e rispettare la natura. Seguiamo con attenzione il suo percorso verso la libertà , un passo alla volta.

L'orsetta Nina è stata trasferita come informano dal parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nina è il nome scelto per l’orsetta trovata da sola nei pressi di Pizzone all’inizio di maggio, ora allevata con l’obiettivo di essere reintrodotta in natura non appena le condizioni lo permetteranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'orsetta Nina trasferita con lo scopo di essere rimessa in libertĂ dopo aver superato lo svezzamento [VIDEO]

