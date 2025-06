Un uomo ha fatto irruzione nell'hotel del Fluminense per dormire nel letto di un giocatore

Un episodio insolito ha scosso il Mondiale per Club: un uomo è riuscito a irrompere nell’hotel del Fluminense, sorprendendo un difensore impossibilitato ad entrare in camera e trovando un senzatetto già a dormire nel letto del giocatore. Un episodio curioso che mette in evidenza le sfide della sicurezza e i colpi di scena che animano questa competizione internazionale. Continua a leggere…

Il difensore del Fluminense non riusciva a entrare in camera e ha trovato un senzatetto che dormiva nel suo letto: l'episodio curioso avvenuto alla squadra brasiliana al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

