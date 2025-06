Rassegna ' InConcerto' a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Ferraz-Fabian Lavia

Preparati a vivere una serata indimenticabile con il duo Ferraz Fabian Lavia, protagonisti di “Acustica Latina” nel suggestivo scenario di San Giovanni Rotondo. Venerdì 27 giugno alle 20, presso i Tre Carlini (Garden Sporting Center), la rassegna ‘InConcerto’ raggiunge il suo sesto appuntamento, regalando un viaggio musicale tra sonorità calde e coinvolgenti. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musica che trasforma ogni nota in emozione pura.

‘Acustica Latina’ è il titolo del viaggio artistico che si terrà venerdì 27 giugno alle 20 in località Tre Carlini (presso Garden sporting Center, ex Glam) a San Giovanni Rotondo in occasione del sesto appuntamento in programma della rassegna musicale ‘InConcerto’. Il duo Sergio Fabian Lavia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it