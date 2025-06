Incendio a Roma in fiamme l' ex teatro municipale Bruciano rifiuti e vecchi arredi

Un drammatico incendio ha sconvolto Roma il 23 giugno, coinvolgendo l’ex teatro municipale in via Caduti della Guerra di Liberazione. Le fiamme hanno avvolto rifiuti e vecchi arredi, creando un quadro di emergenza. Mentre le forze dell’ordine e i vigili del fuoco lavorano per domare il rogo, resta da capire l’origine di questo fronte di fuoco che minaccia la sicurezza e il patrimonio della città.

Un incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 23 giugno a Roma. Le fiamme si sono sviluppate in un ex teatro municipale. Incendio a Roma Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco, l'incendio si è verificato in via Caduti della Guerra di Liberazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Roma, in fiamme l'ex teatro municipale. Bruciano rifiuti e vecchi arredi

