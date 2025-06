Galatro arsenale nascosto in un casolare | un uomo agli arresti domiciliari

In un tranquillo angolo di Galatro, il silenzio è stato rotto dalla scoperta di un arsenale nascosto in un casolare isolato. Gli armi e le munizioni ritrovate dai carabinieri hanno scatenato un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo agli arresti domiciliari, sollevando importanti interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di attività illegali nel territorio. La vicenda si tinge di mistero e gravità, lasciando aperta la domanda: cosa si celava dietro quelle mura?

Gli è stato trovato un vero e proprio arsenale nascosto all'interno di un casolare isolato nella campagna di Galatro, dove i carabinieri della locale Stazione hanno scoperto due fucili, una pistola con matricola parzialmente abrasa, una pistola ad aria compressa e numerose munizioni di vari.

