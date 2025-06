Alla parrocchia di San Giorgio una serata tutta a tema tagliatelle

Preparati a un appuntamento irresistibile: sabato 28 giugno, la parrocchia di San Giorgio apre le sue porte per una serata dedicata alle tagliatelle! Dalle 19.30 alle 21.30, in via Zampeschi 115, potrai gustare piatti di tagliatelle al ragù a volontà , accompagnati da acqua, vino e macedonia. Un’occasione perfetta per condividere convivialità e buon cibo con amici e famiglia, in un’atmosfera calda e accogliente. Non mancare!

