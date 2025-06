Né Inter né Juventus | Bertola all'Udinese per il dopo Bijol

L'addio di Jaka Bijol all'Udinese scuote il mercato: il difensore sloveno, classe 1999, si trasferisce al Leeds United per 22 milioni di euro. Mentre i friulani si preparano a rinforzare la difesa, occhi puntati sul futuro e sulle strategie di ricambio. La sfida ora è trovare il sostituto giusto e mantenere l'equilibrio in un campionato sempre più competitivo.

In questa notizia si parla di: udinese - bijol - inter - juventus

Udinese, Runjaic: "Contro la Juventus out Bijol e Payero oltre a Lucca e Atta" - L'Udinese si prepara ad affrontare la Juventus senza Bijol, Payero, Lucca e Atta. Il tecnico Kosta Runjaic ha affrontato in conferenza stampa le assenze e le aspettative per questa sfida cruciale.

