Brad Pitt racconta la prima volta agli Alcolisti Anonimi e quanto l' esperienza gli abbia cambiato la vita | Avevo bisogno di riavviarmi e darmi una svegliata

Brad Pitt si apre come mai prima d'ora: a 61 anni, l'attore premio Oscar rivela il suo percorso di rinascita, condividendo per la seconda volta la sua esperienza agli Alcolisti Anonimi. Un racconto sincero e toccante che testimonia come affrontare i momenti più bui possa diventare il primo passo verso una vita più autentica. La sua testimonianza ci ricorda che anche le star più luminose devono affrontare le proprie tenebre e trovare la forza di risplendere di nuovo.

È solo la seconda volta che racconta quel periodo della sua vita. Forse perché è il momento più basso della sua esistenza di uomo e di padre. Ma parlarne, spiega, è parte stessa del processo di guarigione. Fatto sta, che un Brad Pitt così raramente lo abbiamo sentito. Il divo ha deciso di aprire il suo cuore in una delle interviste più intime della sua carriera. A 61 anni, l’attore premio Oscar ha raccontato la sua esperienza agli Alcolisti Anonimi durante una puntata del podcast Armchair Expert condotto da Dax Shepard. Una conversazione toccante che ha rivelato il lato più umano e fragile di una delle star più amate di Hollywood. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Brad Pitt racconta la prima volta agli Alcolisti Anonimi e quanto l'esperienza gli abbia cambiato la vita: «Avevo bisogno di riavviarmi e darmi una svegliata»

In questa notizia si parla di: brad - pitt - racconta - volta

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

“Non mi piacque perché erano brutti. Era una scena di sodomia, forse ci voleva un gran figo. Se devo essere presa da dietro, vorrei Brad Pitt e non Nanni Moretti”. Lucrezia Lante Della Rovere si racconta a Belve. Con schiettezza parla della scena di sesso del Vai su Facebook

Yvonne Sciò: “Ho respinto Brad Pitt, Naomi Campbell una volta mi picchiò”; Truffata dal finto Brad Pitt, il racconto di Stella: Mi rendevo conto che era folle, ma ero depressa; Yvonne Sciò: “Brad Pitt ci provò con me, lo rifiutai. Naomi Campbell una volta mi picchiò”.

Brad Pitt svela la rinascita: “Avevo bisogno di ricominciare” - L’attore racconta il momento decisivo nei meeting di Alcolisti Anonimi vissuti dopo la rottura con Angelina Jolie. Scrive cartoonmag.it

Brad Pitt racconta la sua rinascita dopo il divorzio: addio all’alcol e nuovi progetti al cinema - Brad Pitt racconta il suo percorso di recupero dall'alcol dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, condividendo esperienze significative durante un incontro con Dax Shepard e gli Alcolisti Anon ... Segnala ecodelcinema.com