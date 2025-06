Politica in lutto addio allo storico dirigente Fu assessore e consigliere comunale

Un capitolo importante della politica ferrarese si chiude con il ritorno alla pace di Giuseppe Trasforini, figura amata e rispettata che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. La Segreteria provinciale del Partito Socialista Italiano si stringe nel dolore, celebrando l'eredità di un uomo di straordinaria umanità, assessore e consigliere comunale. Iscriviti per scoprire come il suo lascito possa ispirare le generazioni future e mantenere viva la memoria di un grande protagonista della nostra storia locale.

La Segreteria provinciale del Partito Socialista Italiano di Ferrara ha comunicato che "si unisce al dolore per la scomparsa di Giuseppe Trasforini, figura di straordinaria umanità e dedizione al bene comune". Trasforini si è spento all'età di 85 anni, domenica 22 giugno a Codigoro. Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Politica in lutto, addio allo storico dirigente. Fu assessore e consigliere comunale

