L'atmosfera ad Ancona è avvolta dal dolore: è scomparso l’ex assessore e consigliere comunale Stefano Foresi, figura stimata e apprezzata della città. Dopo aver deciso di dimettersi poche settimane fa per motivi di salute, la sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per l’intera comunità. La camera ardente nel municipio sarà il momento per ricordare un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio pubblico e alla crescita di Ancona.

ANCONA - Si è spento questa mattina all?età di 76 anni l'ex consigliere consigliere comunale (si era dimesso poche settimane fa proprio per motivi di salute) Stefano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La politica di Ancona in lutto: si è spento l'ex assessore Stefano Foresi. Camera ardente in Comune

