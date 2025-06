Kean nuovo contatto con lo United Ma gli arabi non mollano e vogliono pagare la clausola – CMIT

Le trattative per Moise Kean si infiammano: il Manchester United torna alla carica con un nuovo contatto, mentre gli sceicchi arabi non mollano e puntano a pagare la clausola di 82 milioni. La sfida tra offerte e strategie si fa sempre più incerta, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Riuscirà il centravanti italiano a cambiare maglia? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più scottanti.

Le ultime sul centravanti italiano della Fiorentina: dalle sirene inglesi alla questione legata alla clausola Sono ore caldissime per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è ancora nei piani dello United, che nello scorso week end ha preso nuovi contatti per conoscere la situazione del calciatore, considerato un’alternativa a Gyokeres ed Osimhen. (LaPresse) – Calciomercato.it In questa stagione, gli osservatori dei Red Devils sono stati spesso a Firenze per seguirlo da vicino. E i numeri del calciatore, che ha messo a referto ben 25 gol e 3 assist in 44 apparizioni totali con la ‘viola’, hanno letteralmente stregato gli inglesi determinati a consegnare ad Amorim un nuovo centravanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kean, nuovo contatto con lo United. Ma gli arabi non mollano e vogliono pagare la clausola – CM.IT

