Ballando con le stelle Milly Carlucci sgancia il primo concorrente BOMBA! Ecco chi è

Milly Carlucci non si ferma mai: mentre l’estate avvolge tutti con relax e divertimento, la conduttrice è già all’opera per la prossima stagione di "Ballando con le Stelle". Dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione, l’attesa cresce per scoprire chi sarà il primo concorrente bomba. Secondo il settimanale Chi, un nome spicca tra i rumors, promettendo di rendere l’edizione 2024 imperdibile. La sfida è aperta: chi sarà il grande protagonista di questa nuova avventura?

La stagione televisiva si è appena conclusa, ma per Milly Carlucci è già tempo di preparativi. Dopo il successo di Sognando Ballando con le Stelle, la conduttrice non si concede pause e lavora con la sua storica squadra per comporre un cast che promette di far scintille. E mentre il pubblico si gode l’estate, ecco arrivare la prima bomba: secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Carlucci sarebbe a un passo dal mettere a segno il primo colpo della prossima edizione. Il nome? Quello di una ex compagna di Silvio Berlusconi e volto ormai familiare anche al piccolo schermo. La trattativa pare essere in dirittura d’arrivo e, se confermata, rappresenterebbe una scelta decisamente inaspettata e di grande impatto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ballando con le stelle, Milly Carlucci sgancia il primo concorrente BOMBA! Ecco chi è

ballando - stelle - milly - carlucci

