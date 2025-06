Da gamer a difensore della Lazio | sul New York Times la doppia vita vera di Provstgaard

Da gamer appassionato a difensore della Lazio, la storia di Oliver Provstgaard conquista il New York Times: un percorso che unisce sogni virtuali e realtà calcistica. Dalla vittoria nella Champions League digitale alla maglia biancoceleste, la sua incredibile trasformazione dimostra come la passione possa aprire porte inaspettate. Una vicenda che ispira e affascina, dimostrando che con determinazione e talento, tutto è possibile. Questa è la vera magia del calcio e dell’eSports, e la storia di Provstgaard ne è la prova vivente.

“Ha letteralmente realizzato il suo vero sogno: vincere la Champions League nel mondo virtuale e ora essere vicino a giocarla nel mondo reale. È incredibile!”. Raffaele “ErCaccia98” Cacciapuoti è un giocatore pro dell’EAFC – parliamo di eSport, “Fifa” per intenderci – per il Clermont Foot 63, squadra di Ligue 2. Fa i complimenti al suo (ex) rivale che ora. gioca nella Lazio: Oliver Provstgaard. Il New York Times la definisce “una storia intrigante nata dall’intreccio tra calcio ed eSport”. Provstgaard è fortissimo sia con un controller in mano che con un pallone tra i piedi. Il difensore danese della Lazio ha venti anni ed è passato dai joystick al campo, tra infortuni, promozioni, retrocessioni e, ovviamente, una maglia vintage della Lazio pescata dall’armadio del padre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Da gamer a difensore della Lazio: sul New York Times la doppia vita (vera) di Provstgaard

