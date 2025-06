Un lettore | Pescara centro in un fine settimana di ordinaria sporcizia

«Sabato 21 e domenica 22 giugno. Cosa devono vedere i politici che governano Pescara per capire che la situazione è insostenibile? Due foto di via Chieti sabato 21 e altre di via Ravenna, con tanto di ragazza che rovista tra l'immondizia. Posso pensare che nessun consigliere, assessore o il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un lettore: "Pescara centro in un fine settimana di ordinaria sporcizia"

