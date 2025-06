Diaz | Con l’Inter vogliamo vincere! Rosa di altissimo livello

Paulo Díaz, difensore del River Plate, si prepara con determinazione alla sfida decisiva contro l’Inter nel Mondiale per Club. Con un mix di passione e orgoglio, il giocatore argentino ha espresso la volontà di conquistare una vittoria contro un avversario di altissimo livello, dimostrando che l’obiettivo dei Millonarios è lasciarci il segno e portare a casa il trofeo. La battaglia è aperta: la posta in gioco è altissima.

Paulo Díaz, difensore del River Plate, in un'intervista rilasciata a DSport, ha parlato della prossima sfida contro l'Inter, l'ultima nei gironi del Mondiale per club. LOTTA – Alla vigilia della sfida decisiva contro l 'Inter nel Mondiale per Club, Paulo Díaz suona la carica. Il difensore del River Plate ha parlato con chiarezza in collegamento con DSport: il difensore argentino ha fatto trapelare la delusione per il pareggio dei Millonarios. Queste le sue parole: «Amareggiati per non aver vinto. Abbiamo fatto tutto il possibile. Non è nel copione stare a guardare. Scendiamo in campo per vincere, come facciamo sempre.

