A Vieste torna il Campionato Italiano di Motosurf

A Vieste torna il campionato italiano di motosurf, un evento che promette emozioni ad alta velocità tra le onde cristalline di Marina Piccola. Preparati a vivere due giornate all’insegna di adrenalina, talento e spettacolo, dove appassionati e atleti si sfideranno in un contesto mozzafiato. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel cuore dell’estate e scoprire il fascino di uno sport che unisce tecnologia e amore per il mare...

La città di Vieste si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: il Campionato Italiano di Motosurf, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno nella splendida cornice di Marina Piccola. Un appuntamento imperdibile che unisce sport, innovazione e passione per il mare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Vieste torna il Campionato Italiano di Motosurf

In questa notizia si parla di: vieste - campionato - italiano - motosurf

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano - Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24.

“ ”: ’ , , , Una dichiarazione d’amore per la città, per la sua storia, per chi la sceglie. “Vieste Estate 2025” è l’invito di un territorio che vuole co Vai su Facebook

A Vieste torna il Campionato Italiano di Motosurf; Vieste Estate 2025, giorno dopo giorno il ricco cartellone eventi; BIT 2025: VIESTE ACCELERA VERSO IL FUTURO. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CULTURA E TRADIZIONI AL CENTRO DELLA NUOVA SCENA TURISTICA.

Motosurf, Cai day e Admo League: fino al primo giugno il Piceno ospita tre importanti appuntamenti. Evento tricolore al lago di Gerosa - Al lago di Gerosa con la prima gara di campionato italiano di motosurf prevista per il 31 maggio e 1 giugno, prende il via il nascente Polo di formazione motonautica con moto d’acqua e surf ... Secondo corriereadriatico.it

Il laghetto Treviza diventa "capitale" del motosurf - È stato un weekend sportivo non convenzionale, e dedicato ad una disciplina tanto spettacolare quanto poco nota, quello appena ... Si legge su primatreviglio.it