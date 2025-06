Inter svolta per il talento francese | PSG anticipato

L’Inter si prepara a una svolta decisiva, puntando sul talento francese pronto a sorprendere la Serie A. Con Chivu al centro del progetto e una rosa da ringiovanire, i nerazzurri cercano di anticipare le mosse dei concorrenti, come svelato dagli esperti di calciomercato. Un momento cruciale per il futuro del club, che potrebbe vedere un nuovo protagonista francese vestire la maglia dell’Inter molto presto.

L'Inter è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Chivu. Spunta la nuova avventura in Serie A per il talento francese: l'alternativa giusta Un momento decisivo per ringiovanire la formazione nerazzurra. La dirigenza dell'Inter continua a lavorare senza sosta in ottica futura: la possibile avventura in Serie A come svelato dall'esperto di calciomercato. – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Un nuovo intreccio dalla Francia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso francese: ecco la svolta in Serie A.