Stavamo giocando a golf quando uno squalo martello è letteralmente piovuto dal cielo Non potevamo crederci | l’incredibile racconto di Jonathan Marlowe

Immaginate la scena: un tranquillo pomeriggio di disc golf a Myrtle Beach, quando all’improvviso uno squalo martello di 232 kg piomba dal cielo, lasciando tutti senza parole. Un evento incredibile che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, diventando virale in poche ore. Ma cosa ha scatenato questa straordinaria apparizione? Scopriamo insieme i dettagli di questa storia mozzafiato.

Uno squalo caduto dal cielo. È questo l'insolito spettacolo a cui ha assistito un gruppo di giocatori di disc golf dello Splinter City Disc Golf Course di Myrtle Beach. La vicenda è accaduta lo scorso 18 maggio in Sud Carolina, negli Usa, ma, come sempre accade con gli algoritmi, è diventata virale in queste ore facendo il giro del mondo. I giocatori si stavano cimentando con una partita di disc golf (un circuito in cui bisogna lanciare un frisbee in un cesto ), quando hanno visto qualcosa di veramente insolito accadere presso l' undicesima buca. "Pensavamo fosse qualcosa caduto da un albero e invece era uno squalo martello.