Come proteggere cani e gatti dal caldo infernale di Milano | l' anticiclone africano Pluto e i rischi per i quattrozampe

L’ondata di calore provocata dall’anticiclone africano Pluto mette a dura prova anche i nostri amici a quattro zampe. È fondamentale adottare strategie efficaci per proteggerli dal rischio di colpi di calore e disidratazione. Ma quali sono le abitudini da modificare e i consigli pratici per garantire la loro sicurezza? Scopriamo insieme come preservare il benessere dei nostri pet durante questo caldo insopportabile, perché nessuno deve soffrire in silenzio.

A patire questo clima devastante non sono solo le persone ma anche i pet. Come affrontare l'ondata di calore? Ci sono abitudini che vanno modificate? Se sì, quali? Ecco alcuni consigli a cura dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Milano (mercoledì bollino arancione).

Occhio anche alle tosature: alto rischio scottature solari anche per i pet - "Fare quindi molta attenzione e chiedere sempre consiglio al veterinario prima di eseguire tosature casalinghe nei periodi più caldi dell’anno" ... ilgiorno.it scrive