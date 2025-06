Varata la Giunta a Orta Nova Antonio Di Carlo è il vicesindaco

entusiasmo le sfide del nostro territorio. Antonio Di Carlo, con il suo ruolo di vicesindaco, e gli altri membri della giunta sono pronti a lavorare con impegno per costruire un futuro più prospero e inclusivo per Orta Nova. La squadra, composta da professionisti motivati e competenti, rappresenta un passo importante verso una gestione efficace e condivisa. Ora, è il momento di mettere in pratica idee innovative e progetti concreti per la comunità.

Il sindaco di Orta Nova Domenico Di Vito ha varato la sua Giunta. Le prime nomine erano state firmate già il 20 giugno, ma ieri ha ufficializzato la squadra al completo. “Una squadra di assessori scelta con attenzione”, ha fatto sapere, "con l’obiettivo di affrontare con competenza e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Varata la Giunta a Orta Nova, Antonio Di Carlo è il vicesindaco

