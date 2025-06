Torna la Corsa podistica non competitiva 6 alle 6 con colazione da Leone

Preparati a riaccendere le tue energie: torna la corsa podistica non competitiva “6 alle 6... colazione da Leone” ad Arezzo! Il 30 giugno 2025, vivi l’emozione di percorrere 6 km nel cuore della città, tra le vie Spinello, Guido Monaco e Cavour, al sorgere del sole. Un evento imperdibile per appassionati e famiglie, che culmina con una colazione da leone. Non perdere questa occasione di unire sport, solidarietà e divertimento—ti aspettiamo!

Arezzo, 24 giugno 2025 – Torna la Corsa podistica non competitiva “ 6 alle 6..colazione da Leone” Lunedi 30 Giugno 2025 Camminata podistica non competitiva 6 alle 6 colazione da Leone - info segreteria Calcit * 328 7254025. Torna questa bella iniziativa: 6 km di ( 2 giri da 3 km ca. cad) percorso cittadino con ritrovo alle 05,45 da LEONE * Via Niccolò aretino, PARTENZA alle ore 06,00 percorrendo le vie Spinello- Guido Monaco- Cavour- Chiassaia- San Domenico- Ricasoli - Prato - Bruno Buozzi- dei Palagi - Piaggia San Martino- piazza Grande- Seteria- Corso Italia- Garibaldi-piazza Sant'Agostino- Via Margaritone ARRIVO via Niccolò Aretino e Colazione da LEONE. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la Corsa podistica non competitiva “6 alle 6 con colazione da Leone”

