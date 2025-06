I violenti litigi con l' ex compagna coinvolgevano anche il figlioletto di 1 anno | intervento del questore

La violenza domestica non conosce sosta, e le conseguenze sono spesso drammatiche, coinvolgendo anche i più innocenti. Recentemente, il questore di Como Marco Calì ha adottato misure importanti per fermare questi comportamenti, firmando due ammonimenti nei confronti di uomini accusati di gravi violenze sulle rispettive ex compagne. La tutela dei più vulnerabili resta una priorità, perché nessuno dovrebbe mai essere vittima di violenza, soprattutto in famiglia.

Nei giorni scorsi, il questore di Como Marco Calì ha firmato due provvedimenti di ammonimento nei confronti di due uomini, entrambi ritenuti responsabili di gravi condotte violente nei confronti delle rispettive ex compagne. Il primo destinatario è un 32enne di origine albanese residente a Lodi.

