juventus il porto rifiuta la prima offerta per conceicao

La Juventus punta con decisione su Francisco Conceicao, convinta delle sue potenzialità, ma il Porto respinge con fermezza la prima offerta, alimentando il mistero sul futuro dell’esterno portoghese. Con un avvio impressionante al Mondiale per Club, Conceicao si sta facendo notare, ma la clausola rescissoria di 30 milioni mette in allarme i bianconeri. La trattativa si fa sempre più incerta: riuscirà la Juventus a convincere il Porto?

Juventus: il Porto dice no alla prima offerta per Conceicao La Juventus insiste per trattenere Francisco Conceicao, ma il Porto ha respinto la prima offerta bianconera. L'esterno portoghese in prestito, ha convinto Igor Tudor con un ottio avvio al Mondiale per CLub. La clausola rescissoria di 30 milioni spaventa la

La Juventus si trova di fronte a una sfida emozionante nella corsa a Francisco Conceicao, un talento che ha già conquistato i cuori dei tifosi con le sue performance.

