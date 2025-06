Terni maxi blitz antidroga | 21 misure cautelari

Un maxi blitz a Terni scuote la città: 21 misure cautelari sono state emesse dalla polizia contro un potente sodalizio criminale coinvolto nel traffico di droga. Italiani e nordafricani si sono alleati per spacciare eroina, cocaina e hashish, radicandosi nel cuore della comunità. L’operazione mette in luce l’intensità dello sforzo delle forze dell’ordine contro il crimine organizzato, rafforzando la speranza di una Terni più sicura.

La polizia di Terni ha adottato 21 misure cautelari in una operazione antidrogra che ha coinvolto un gruppo di italiani e nordafricani gravemente indiziati di aver concorso nel traffico di ingenti quantità di eroina, cocaina e hascisc. Tutti ritenuti ricollegabili ad un unico sodalizio criminale operante in città, dove si era radicato. Tra le ventuno misure cautelari disposte dal gip: nove di custodia cautelare in carcere, otto di arresti domiciliari e quattro divieti di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile, coordinata dal Servizio centrale operativo, con il supporto di unità cinofile antidroga e antiesplosivi e di personale di rinforzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Terni, maxi blitz antidroga: 21 misure cautelari

