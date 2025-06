M5s-Avs chiedono informativa Piantedosi su matrimonio Bezos

L'attenzione internazionale si accende sulla città di Venezia, che da domani fino al 28 giugno si trasformerà in un fortino per il matrimonio di Jeff Bezos. Un evento che ha sollevato preoccupazioni e richieste di chiarezza: i membri del M5S AVS chiedono a Piantedosi un'informativa ufficiale sulla gestione di questa situazione, perché la libertà dei cittadini non può essere sacrificata per una celebrazione di lusso. La questione è ormai al centro del dibattito pubblico.

"Chiediamo un'informativa di Piantedosi perchè a partire da domani la città di Venezia sarà una città blindata fino al 28 giugno per consentire il matrimonio del magnate di Amazon Jeff Bezos. Sarà blindata, ma sarà anche una città comprata per tre giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso che verrà limitati i movimenti dei cittadini. Io sono qui a chiedere la garanzia al ministero degli Interni della libertà di poter manifestare un dissenso. Come è possibile compare una città per tre giorni creando una serie di disagi? Ricordo che Amazon è sottoposta ad indagini per lo sfruttamento dei lavoratori, la ricchezza di Bezos deriva da questo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M5s-Avs chiedono informativa Piantedosi su matrimonio Bezos

In questa notizia si parla di: piantedosi - informativa - matrimonio - bezos

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

M5s-Avs chiedono informativa Piantedosi su matrimonio Bezos; Venezia blindata per il matrimonio di Jeff Bezos, polemiche in parlamento sulla gestione dell’evento; Venezia blindata per il matrimonio di jeff bezos, critiche dai deputati su limitazioni e spese.

M5s-Avs chiedono informativa Piantedosi su matrimonio Bezos - "Chiediamo un'informativa di Piantedosi perchè a partire da domani la città di Venezia sarà una città blindata fino al 28 giugno per consentire il matrimonio del magnate di Amazon Jeff Bezos. Scrive ansa.it

Venezia blindata per il matrimonio di jeff bezos, critiche dai deputati su limitazioni e spese - Venezia sarà militarizzata dal 25 al 28 giugno per il matrimonio di Jeff Bezos, suscitando polemiche in parlamento su sicurezza, disagi ai cittadini e impatto economico- Come scrive gaeta.it