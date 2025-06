Ranking UCI 24 giugno | l’Italia guadagna una posizione scalata di Baroncini Ganna miglior azzurro

L’Italia si distingue nuovamente nel ranking UCI del 24 giugno, salendo in quinta posizione grazie alla straordinaria vittoria di Filippo Baroncini al Giro del Belgio. Questa scalata rappresenta un grande risultato per il ciclismo azzurro, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni. Con Ganna e Baroncini in prima fila, il Bel Paese si prepara a un’intensa settimana di Campionati Nazionali, consolidando il suo prestigio nel panorama internazionale.

L'Italia ha guadagnato una posizione nel ranking UCI ed è riuscita a salire in quinta piazza, scavalcando la Gran Bretagna. Di grande importanza la vittoria di Filippo Baroncini al Giro del Belgio, il risultato di rilievo dell'ultima settimana grazie a cui il Bel Paese è tornato a respirare e ha scavalcato la Gran Bretagna. Restano sensibilmente davanti la Spagna e la Danimarca alla vigilia della settimana dedicata ai Campionati Nazionali, che per forza di cose non cambieranno la sostanza della classifica per Nazioni stilata dall'Unione Ciclistica Internazionale. Il Belgio resta saldamente al comando, ampiamente davanti alla Slovenia e alla Danimarca.

