Senza soldi per pagare una birra e scatena l' inferno | pugni ai camerieri e minacce di morte arrestato

Una semplice richiesta di una birra si trasforma in un dramma quando un uomo senza soldi scatenano il caos in un hotel sloveno. La sua reazione violenta, culminata in pugni e minacce, ha portato all'arresto: un episodio che dimostra quanto possa essere imprevedibile la tensione nascosta dietro a gesti apparentemente banali. La vicenda mette in luce quanto sia importante mantenere la calma e rispettare le regole in ogni situazione.

Un quarantacinquenne originario di Celje è stato arrestato dopo aver seminato il panico in un hotel di Strugnano, in Slovenia. Sono le 14 di ieri 23 giugno quando l'uomo si presenta al bar e ordina una birra. "Non ho soldi per pagarla, le lascio gli occhiali da sole come garanzia, vado a prendere.

