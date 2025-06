Pagare con gli smart glasses è realtà | il primo pagamento effettuato a Hong Kong

Il debutto degli occhiali intelligenti come strumento di pagamento ha aperto nuove prospettive nel mondo della finanza digitale. A Hong Kong, il primo pagamento tramite smart glasses ha dimostrato come la tecnologia indossabile possa semplificare e rivoluzionare le transazioni quotidiane. Questa innovazione, frutto di collaborazioni all’avanguardia, promette di cambiare per sempre il nostro modo di fare acquisti. Continua a leggere per scoprire come questa innovativa rivoluzione sta prendendo forma.

Una rivoluzione nei pagamenti digitali grazie alla tecnologia indossabile. A Hong Kong è stato effettuato il primo pagamento al mondo tramite smart glasses, segnando un punto di svolta nell'evoluzione delle transazioni digitali. Questo traguardo è frutto della collaborazione tra Alipay+, piattaforma di pagamento globale di Ant International, e Meizu, importante azienda tecnologica asiatica. Il debutto degli occhiali smart nei pagamenti. I pagamenti sono stati realizzati utilizzando i nuovi smart glasses Meizu "StarV Snap", che integrano al loro interno l'app AlipayHK. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono ora pagare semplicemente tramite comandi vocali o scansione di codici QR direttamente dai loro occhiali, sfruttando funzioni avanzate di riconoscimento vocale e autenticazione biometrica.

