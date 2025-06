Calano le presenze turistiche Catanzaro Pd | Nel 2024 Agrigento unica provincia in calo

Il turismo in Calabria e Sicilia sta attraversando un momento di difficoltà: le presenze a Catanzaro e Agrigento sono in calo nel 2024, evidenziando la necessità di strategie efficaci. I dati dell’osservatorio regionale sottolineano come non bastino eventi e propaganda, ma servano investimenti concreti nei servizi essenziali per rilanciare il settore. È tempo che le istituzioni si impegnino a puntare su qualità e innovazione, al fine di risollevare le nostre destinazioni turistiche.

"I dati diffusi dall'osservatorio turistico dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana relativamente al 2024 confermano come oltre agli eventi e alla propaganda, occorre una efficace strategia per migliorare i servizi essenziali". Lo afferma oggi Michele Catanzaro, capogruppo all'Ars.

