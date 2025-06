Hdl Nardò soci riconsegnano il titolo sportivo | Progetto insostenibile

Un gesto che scuote le fondamenta del club, lasciando i tifosi e gli appassionati in attesa di un nuovo capitolo. La rinuncia al titolo sportivo da parte dei soci di HDL NARD242 segna una svolta cruciale, aprendo questioni sulla continuità e il futuro del Nardò Basket. In un momento di grande incertezza, il club si trova a dover ripensare le proprie strategie, affrontando sfide che potrebbero ridefinire la sua identità e il suo destino.

NARDÒ – Un passo indietro segnante che apre un momento di incertezza per il futuro del Nardò Basket dopo la decisione della società, composta da Tommaso Greco, Cesare Barbetta, Marco Papadia, Mimmo Carone e Alberto Calderoni, di tirarsi fuori nella stagione della retrocessione in serie B e di.

