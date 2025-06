Acireale aggressione in Piazza Duomo | 4 giovani denunciati per una ‘vendetta sentimentale’

Un episodio di violenza scuote Acireale: quattro giovani sono stati denunciati per un'aggressione avvenuta in piazza Duomo, collegata a una vendetta sentimentale. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente per sedare lo scontro tra due ragazzi egiziani, vittime di una brutale aggressione. Un caso che mette in evidenza ancora una volta l'importanza di promuovere il rispetto e la convivenza civile. Scopri di più su questa vicenda inquietante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta aggressione ai danni di due ragazzi egiziani. La Polizia di Stato è intervenuta nei giorni scorsi nel cuore di Acireale, precisamente in piazza Duomo, per sedare una violenta aggressione che ha coinvolto due giovani stranieri, di 20 e 19 anni, entrambi di nazionalità egiziana e regolarmente presenti sul territorio italiano. Una vendetta legata a motivi sentimentali. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scoppiata intorno alla mezzanotte per una presunta ‘vendetta amorosa ‘: uno dei due ragazzi aggrediti aveva iniziato una frequentazione con una ragazza di Acireale, per la quale uno degli aggressori provava interesse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Acireale, aggressione in Piazza Duomo: 4 giovani denunciati per una ‘vendetta sentimentale’

