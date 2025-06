Case rifugio e animali d' affezione Madeo FdI | Strutture devono essere inclusive

In un'Italia che si impegna sempre più a proteggere i nostri amici a quattro zampe, il progetto provinciale "Uscire dalla violenza" rappresenta un passo importante verso strutture inclusive e accoglienti. La recente convenzione tra i Comuni di Ferrara, Cento e Comacchio, guidata dalla capogruppo di Fdi Iolanda Madeo, dimostra come l’attenzione al benessere animale possa unirsi a politiche sociali di valore. Un esempio concreto di come il rispetto e l'inclusione possano fare la differenza.

La capogruppo di Fdi Iolanda Madeo ha sottolineato "l'approvazione della convenzione tra i Comuni di Ferrara, Cento e Comacchio per la messa a disposizione di due immobili destinati a casa rifugio, nell'ambito del progetto provinciale 'Uscire dalla violenza', attivo dall'1 luglio 2025 al 31.

