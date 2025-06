Sant’Antimo minaccia e pesta coetanea | ragazzina presa a schiaffi e trascinata per i capelli

Un episodio di violenza scuote Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove una ragazzina è stata vittima di episodi di bullismo, tra schiaffi e trascinamenti per i capelli. Il video, condiviso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, documenta una scena inquietante. Fortunatamente, l’intervento di un giovane ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La vicenda solleva importanti riflessioni sul fenomeno del cyberbullismo e sulla necessità di interventi immediati per proteggere i più giovani.

Picchiata da una coetanea. Un episodio di bullismo che arriva da Sant'Antimo, in provincia di Napoli. A documentarlo un filmato apparso sul profilo del parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vede una ragazzina presa a schiaffi e trascinata a terra per i capelli. Decisivo l'intervento di un ragazzo presente, che ha fermato il pestaggio.

