SIGNORA BEETHOVEN di Rita Charbonnier | recensione

Con finezza e sensibilità, Rita Charbonnier ci guida tra le pieghe di una storia affascinante e spesso trascurata, rivelando il volto nascosto di Johanna van Beethoven. In "Signora Beethoven", la narrazione si dipana con intensità, offrendo uno sguardo profondo sulla donna che, pur restando nell'ombra, ha lasciato un'impronta indimenticabile nel cuore della musica e della vita del grande compositore. Un romanzo da non perdere per chi desidera scoprire le storie invisibili dietro ai giganti della musica.

Dopo aver raccontato le sorelle e le amanti dei grandi compositori del passato, Rita Charbonnier torna in libreria con Signora Beethoven, pubblicato da Marcos y Marcos. Il romanzo è intenso e raffinato, e illumina una figura rimasta a lungo in ombra: Johanna van Beethoven, la donna che sposò il fratello del celebre compositore e che fu protagonista, malgrado, di uno dei conflitti più duraturi e laceranti della vita del maestro. Con finezza narrativa e solida base documentaria, Charbonnier sceglie ancora una volta di restituire dignità e complessità a un personaggio femminile marginalizzato dalle cronache ufficiali, offrendoci una prospettiva intima e inedita su Ludwig van Beethoven. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - SIGNORA BEETHOVEN di Rita Charbonnier: recensione

In questa notizia si parla di: beethoven - charbonnier - signora - rita

Criptovalute e finti guadagni facili, signora di Bressanone truffata per 110 mila euro: come è stata raggirata - A Bressanone, una signora è caduta nella trappola di una truffa legata alle criptovalute, perdendo ben 110 mila euro.

Secondo intermezzo a Digressione di Gian Marco Griffi, per #CosaLeggoNelWeekend ho scelto “Signora Beethoven” di @RitaCharbonnier. E voi cosa state leggendo? Un romanzo avvincente che dà voce a Maria Anna Mozart, la talentuosa sorella di Wolfga Vai su X

Quella di ieri sera è stata davvero una serata speciale. Rita Charbonnier non è soltanto una scrittrice fantastica ma è anche e soprattutto una bellissima persona. Grazie per averci raccontato le tue “donne” in particolare “Signora Beethoven”, per aver suonat Vai su Facebook

Accade d'estate a Spoleto; 10 nuovi libri da leggere a Giugno; È in corso la settima edizione del festival FringeMI.

Rita Charbonnier - Hai letto altri libri di Rita Charbonnier che non trovi in questa pagina? sololibri.net scrive

Rita Charbonnier, Figlia del cuore - La famiglia non è necessariamente solo un fatto biologico, ma può formarsi sull'impulso di una scelta ... Da ansa.it