Il ritiro dei farmaci al Centro salute mentale dal 1° luglio con la tessera sanitaria

A Piacenza, il ritiro dei farmaci al Centro salute mentale si evolve: dal 1° luglio 2025, sarà richiesto di presentare la tessera sanitaria per garantire una gestione più sicura e rispettosa della privacy dei pazienti. Questa novità rappresenta un passo avanti nel miglioramento dei servizi, assicurando un’esperienza più efficiente e protetta. Restate aggiornati per scoprire tutte le modalità di accesso e i benefici di questa implementazione.

